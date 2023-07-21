Warga dua pedukuhan mengeluh genteng rumah, warung, dan fasum rusak. Kerusakan akibat pesawat mendarat di Bandara Yogyakarta Internasional Airport.

Warga yang protes dari Pasir Mendit dan Pasir Kadilangu, Kapanewon Temon, Kulonprogo. Pihak desa sudah melayangkan surat ke Angkasa Pura 1 tapi belum ditanggapi.

Selain rumah dan warung, genteng Masjid Nida'ul Jannah juga rusak.

Kontributor: Budi Utomo

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News