...

Penjual Bunga di Bojonegoro Ngalap Berkah di Bulan Suro

Dedi Mahdi, Jurnalis · Kamis 20 Juli 2023 10:10 WIB
Memasuki Bulan Muharram atau Bulan Suro, penjual bunga di Bojonegoro laris manis. Dalam kurun waktu 2 hari penjualan bunga meningkat drastis.
 
Ada beragam bunga yang dijajakan, yakni bunga setaman, bungan kantil hingga daun sirih. Untuk harga bunga yang dijual mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000 per ikat.
 
Dalam sehari bunga-bunga itu bisa terjual hingga 20 sampai 30 ikat. Kondisi itu membuat omzet penjualan meningkat lebih dari 200 persen dibanding hari biasa.
 
Kontributor: Dedi Mahdi
Produser: Akira Aulia W

