Presiden Joko Widodo mengunjungi Festival Tabut 2023, Rabu (19/7). Festival digelar di Lapangan Merdeka Bengkulu, Kota Bengkulu. Jokowi mengenakan kaus berwarna cokelat lengan panjang.

Kedatangan Jokowi disambut antusiasme masyarakat yang hadir. Presiden menyapa pengunjung dan berkeliling di area festival.

Jokowi berhenti di penjual gulali dan membeli lima buah. Gulali dibagikan untuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Gulali lain untuk Mensesneg Pratikno, dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

