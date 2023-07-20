...

Pakai Outfit Santai, Presiden Jokowi Nikmati Malam Festival Tabut di Bengkulu

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Kamis 20 Juli 2023 09:27 WIB
Presiden Joko Widodo mengunjungi Festival Tabut 2023, Rabu (19/7). Festival digelar di Lapangan Merdeka Bengkulu, Kota Bengkulu. Jokowi mengenakan kaus berwarna cokelat lengan panjang. 
 
Kedatangan Jokowi disambut antusiasme masyarakat yang hadir. Presiden menyapa pengunjung dan berkeliling di area festival.
 
Jokowi berhenti di penjual gulali dan membeli lima buah. Gulali dibagikan untuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Gulali lain untuk Mensesneg Pratikno, dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: B.Lilia Nova

