Tahun Baru Islam 1445 H, Jakarta Islamic Center (JIC), Koja, Jakut, menggelar pawai yang diikuti ribuan umat muslim, Rabu (19/7/2023). Dalam pantauan, ribuan peserta mengenakan busana muslim dengan pernak-pernik hiasan.

Gelaran acara Tahun Baru Islam ini juga dimeriahkan kesenian marching band dan marawis. Tema perayaan Tahun Baru Islam kali ini yakni "Gema Muharram 1445 H JIC". Kegiatan ini dihadiri istri Pj Gubernur DKI Jakarta Mirdiyanti Budi Hartono dan Wali Kota Jakarta Utara.

Wakil Kepala PPIJ JIC, Didi Supandi mengatakan, perayaan Tahun Baru Islam kali ini pihaknya mengundang sejumlah pejabat, tokoh masyarakat untuk memeriahkan acara ini.

