Ratusan anak mengikuti pawai obor sambut Tahun Baru Islam, Selasa (18/7). Mereka berasal dari kawasan Sekeloa, Kota Bandung, Jawa Barat.
Pawai obor digelar jalan kaki sejauh dua kilometer dari Sekeloa ke Dipatiukur. Selain jalan raya, pawai juga melewati gang-gang sempit.
Pawai yang awalnya diikuti anak-anak diminati warga hingga ikut berjalan kaki. Akibatnya ribuan warga memadati jalan dan memacetkan arus lalu lintas.
Gema salawat terdengar bergemuruh saat pawai obor bergerak.
Kontributor: Sondi Agung
Produser: B.Lilia Nova
