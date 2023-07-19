Ratusan anak mengikuti pawai obor sambut Tahun Baru Islam, Selasa (18/7). Mereka berasal dari kawasan Sekeloa, Kota Bandung, Jawa Barat.

Pawai obor digelar jalan kaki sejauh dua kilometer dari Sekeloa ke Dipatiukur. Selain jalan raya, pawai juga melewati gang-gang sempit.

Pawai yang awalnya diikuti anak-anak diminati warga hingga ikut berjalan kaki. Akibatnya ribuan warga memadati jalan dan memacetkan arus lalu lintas.

Gema salawat terdengar bergemuruh saat pawai obor bergerak.

Kontributor: Sondi Agung

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

