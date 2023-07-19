Kiswah atau kain penutup Kakbah diganti, Selasa (18/7). Penggantian bertepatan dengan Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1445 Hijriah.

Penggantian Kiswah tepat 1 Muharam merupakan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, penggantian Kiswah dilakukan setiap 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah adalah saat jemaah haji menjalani Wukuf di Arafah.

Penggantian Kiswah dilakukan malam hari setelah salat Isya. Kiswah dibuat dari bahan sutra Italia seberat 760 kilogram, serta 120 kilogram emas dan 100 kilogram perak dari Jerman.

Biaya membuat kain Kiswah sekitar 25 juta Riyal atau Rp100 miliar.

Reporter: Sucipto

Produser: B.Lilia Nova

