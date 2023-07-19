...

Serang Petugas Kebersihan dengan Busur Panah, 5 Anggota Geng Motor di Makassar Ditangkap

Muhammad Nur Bone, Jurnalis · Rabu 19 Juli 2023 16:30 WIB
Polisi berhasil meringkus 5 anggota geng motor yang melakukan penyerangan busur panah kepada petugas kebersihan jalanan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Motifnya penyerangan, para anggota geng motor ingin melakukan balas dendam namun ternyata salah sasaran.
 
Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti puluhan anak panah busur beserta pelontar. Sebelumnya, anggota geng motor ini melakukan penyerangan dengan busur terhadap 2 petugas kebersihan jalanan yang tengah bekerja.
 
Kontributor: Muhammad Nur Bone

(fru)

