Polisi berhasil meringkus 5 anggota geng motor yang melakukan penyerangan busur panah kepada petugas kebersihan jalanan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Motifnya penyerangan, para anggota geng motor ingin melakukan balas dendam namun ternyata salah sasaran.

Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti puluhan anak panah busur beserta pelontar. Sebelumnya, anggota geng motor ini melakukan penyerangan dengan busur terhadap 2 petugas kebersihan jalanan yang tengah bekerja.

Kontributor: Muhammad Nur Bone

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News