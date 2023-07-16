PONY, mobil pertama hasil produksi Hyundai pada 1974 kini desainnya diadopsi untuk mobil listrik IONIQ 5. Beberapa unit mobil PONY beserta sejumlah dokumen penting proses produksinya, diperlihatkan di Hyundai Motorstudio Seoul, Korea Selatan, Kamis (13/7)

Mobil PONY dirancang oleh Giorgetto Giugiaro. Dia juga yang mendesain mobil ikonik lainnya, seperti DMC Delorean

Desain IONIQ 5 yang mengadopsi pendahulunya, terlihat dari sisi estetik dan geometriknya. Siluet yang terkesan ringkas, menunjukkan kesan kuat, bahwa desain ini tidak lengkang oleh waktu

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News