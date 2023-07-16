...

Mengenal PONY, Mobil Pertama Hyundai yang Kini Desainnya Diaplikasikan di IONIQ 5

M Budi Santosa, Jurnalis · Minggu 16 Juli 2023 17:00 WIB
PONY, mobil pertama hasil produksi Hyundai pada 1974 kini desainnya diadopsi untuk mobil listrik IONIQ 5. Beberapa unit mobil PONY beserta sejumlah dokumen penting proses produksinya, diperlihatkan di Hyundai Motorstudio Seoul, Korea Selatan, Kamis (13/7) 
 
Mobil PONY dirancang oleh Giorgetto Giugiaro. Dia juga yang mendesain mobil ikonik lainnya, seperti DMC Delorean
 
Desain IONIQ 5 yang mengadopsi pendahulunya, terlihat dari sisi estetik dan geometriknya. Siluet yang terkesan ringkas, menunjukkan kesan kuat, bahwa desain ini tidak lengkang oleh waktu

