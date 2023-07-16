Paguyuban Asep Dunia atau PAD, berkumpul dan bersilaturahmi di Kab. Garut, Jawa Barat. Acara silaturahmi ini diikuti oleh ribuan orang bernama Asep dari berbagai penjuru.

Digelar selama dua hari, sejak 15 hingga 16 Juli 2023, acara ini bertempat di Sarana Olahraga RAA Adiwijaya. Bahkan ama-nama Asep yang berada di luar negeri, juga turut hadir di acara ini. Di antaranya dari Bosnia, Arab Saudi, Singapura dan Prancis.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah kegiatan sosial yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, seperti, bazar kuliner khas garut, berbagai pertunjukan kesenian seperti seni lais, jaipongan, pencak silat dan tari ular

