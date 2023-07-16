Sebanyak 947 peserta mengikuti seleksi Timnas U-17 di Gianyar, Bali, Minggu (16/7). Seleksi diselenggarakan di Training Center Bali United di kawasan Pantai Purnama.

Para peserta ini diketahui berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ketum PSSI, Erick Thohir pun langsung meninjau jalannya seleksi Timnas U-17 ini.

Dalam kunjungannya, Erick tampak menyapa para peserta yang ikut dalam seleksi.

Kontributor: Catur Kusumaningrat

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News