Petugas Damkar di Gunungkidul Evakuasi Cincin Nyangkut dengan Alat Pemotong Khusus

Kismaya Wibowo, Jurnalis · Minggu 16 Juli 2023 16:48 WIB
Di Desa Selang, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Yogyakarta, sebuah cincin tidak bisa dilepaskan, dari jari bocah bernama Ibnu Abi Faiza yang berumur 14 tahun. Beruntung, petugas Damkar berhasil memotong cincin tersebut menggunakan alat pemotong khusus
 
Beginilah video detik-detik pemotongan cincin yang menyangkut di jari bocah tersebut. Proses pemotongan berlangsung selama kurang lebih dua menit. Diketahui, cincin tidak bisa dilepaskan karena jari bocah tersebut membengkak

