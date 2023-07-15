Tiga ekor sapi mati akibat terkena wabah penyakit lato-lato, di Dusun Margoyoso Dua Pekon Mataram, Kec. Gadingrejo, Kab.Pringsewu, Lampung. Diketahui, wabah penyakit lato-lato kepada sapi di Kab.Pringsewu hampir menyeluruh di tiap peternakan

Puskeswan Gadingrejo dari Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kab. Pringsewu, diketuai oleh drh. Suhatiah, mengecek kondisi sapi untuk dilakukan penanganan lanjutan

Gejala awal dari LSD atau penyakit lato-lato adalah munculnya benjolan pada kulit sapi, terutama pada bagian leher, punggung dan perut. Selain benjolan, sapi yang terinfeksi penyakit ini juga dapat mengalami demam serta kehilangan nafsu makan

