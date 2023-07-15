...

Terkena Penyakit Lato-Lato, 3 Sapi di Pringsewu Mati

Indra Siregar, Jurnalis · Sabtu 15 Juli 2023 18:28 WIB
Tiga ekor sapi mati akibat terkena wabah penyakit lato-lato, di Dusun Margoyoso Dua Pekon Mataram, Kec. Gadingrejo, Kab.Pringsewu, Lampung. Diketahui, wabah penyakit lato-lato kepada sapi di Kab.Pringsewu hampir menyeluruh di tiap peternakan 
 
Puskeswan Gadingrejo dari Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kab. Pringsewu, diketuai oleh drh. Suhatiah, mengecek kondisi sapi untuk dilakukan penanganan lanjutan 
 
Gejala awal dari LSD atau penyakit lato-lato adalah munculnya benjolan pada kulit sapi, terutama pada bagian leher, punggung dan perut. Selain benjolan, sapi yang terinfeksi penyakit ini juga dapat mengalami demam serta kehilangan nafsu makan 

