Tukang Jahit Banjir Pesanan Seragam saat Pergantian Tahun Ajaran

Sholahudin, Jurnalis · Kamis 13 Juli 2023 18:38 WIB
Pesanan jahit seragam di Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto, naik hingga 400 persen. Rata-rata pesanan jahitan adalah untuk seragam SD hingga SMA. Para penjahit bahkan menolak pesanan jahitan seragam karena waktu yang sudah mepet tahun ajaran baru, Senin mendatang.
 
Kenaikan pesanan jahit seragam terjadi sejak proses penerimaan siswa baru selesai. Ongkos jahit seragam SD sebesar Rp120 ribu, SMP seharga Rp130 ribu dan SMA mencapai Rp150 ribu.
 
Tak hanya warga Kota Mojokerto, penjahit bahkan mendapat pelanggan dari daerah Jombang.
 
Kontributor: Sholahudin
Produser: Dinda Elita

