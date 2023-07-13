Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengerahkan ratusan personel gabungan dari kepolisian dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk membersihkan sampah di Kawasan mangrove Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis(13/7).

Kegiatan bersih-bersih sampah di kawasan mangrove Muara Angke sebagai bentuk kepedulian Polisi terhadap lingkungan terutama kawasan pesisir Jakarta.

Kawasan mangrove memiliki peran yang sangat penting bagi ekosistem laut, bahkan dapat membantu dan melindungi masyarakat dari adanya ancaman bencana seperti tsunami.

Reporter: Yohannes Tobing

