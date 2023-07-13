Banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang Jembatan Pencut. Jembatan di Desa Kloposawit, Candipuro, Lumajang, Jatim. Vidoe amatir merekam detik-detik lahar dingin melanda jembatan.

Seorang remaja terlihat nyaris terseret banjir lahar dingin. Remaja itu Mustofa (16) warga Desa Tambakrejo, Candipuro. Mustofa awalnya ingin menyelamatkan motornya dari banjir. Padahal jarak motornya dengan banjir hanya satu meter.

Motor itu tidak terselamatkan dan hanyut bersama derasnya arus. Sepeda motor itu ditemukan tiga kilometer dari lokasi awal kejadian. Saat ini, Kamis (13/7) korban masih trauma dengan kejadian itu.

Kontributor: Yayang Nugroho

Produser: B.Lilia Nova

