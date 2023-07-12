Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menanggapi perihal pertemuan, komunitas Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) se-Asean. Hal tersebut telah ia serahkan ke pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, meminta kepada Pemprov DKI, untuk melarang pertemuan komunitas LBGT se-Asean di Jakarta. Menurutnya, hal tersebut jelas bertentangan dengan Pancasila, agama dan budaya Indonesia

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta, Andhika Permata mengaku, ia belum mengetahui rangkaian program yang akan digelar oleh ASEAN SOGIE Caucus itu.

Agenda pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN yang akan digelar ASEAN SOGIE ini sebelumnya viral di media sosial. Diketahui, pertemuan ini akan diadakan di Jakarta pada 17 hingga 21 Juli 2023 mendatang.

Kontributor: Widya Michella

Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News