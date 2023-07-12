Seorang ayah tega di Denpasar Barat, Bali tega menghabisi nyawa anak kandungnya. Kasus pembunuhan ini terjadi pada Kamis (6/7) di Jalan Bukit Tunggal, Denpasar Barat. Berdasarkan olah TKP, pelaku MS (47) lelah dan depresi merawat sang anak yang disabilitas.

Hal tersebut terungkap dalam catatan harian pelaku MS. Petugas terpaksa menghentikan kasus ini karena pelaku meninggal dunia. Pelaku mengakhiri hidupnya sendiri usai membunuh sang anak.

Kontributor: Indira Arri

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News