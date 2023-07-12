...

Peneliti BRIN Sarankan Lokalisir Sampah yang Menuju Hutan Mangrove di Muara Angke

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Rabu 12 Juli 2023 12:21 WIB
Hamparan sampah di kawasan Hutan Mangrove, Muara Angke, Jakut, hingga kini masih terlihat. Sampah yang menumpuk di kawasan tersebut didominasi sampah-sampah plastik. Petugas suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu telah melakukan pengecekan. 
 
Menurut Peneliti Pencemaran Laut Pusat Riset Oseanografi BRIN sampah-sampah itu terbawa oleh aliran kali di kawasan sekitar Jakarta. Jika didiamkan, sampah akan merusak Hutan Mangrove serta ekosistem biota laut. 
 
Kontributor: Sofyan Firdaus 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

