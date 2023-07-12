Hamparan sampah di kawasan Hutan Mangrove, Muara Angke, Jakut, hingga kini masih terlihat. Sampah yang menumpuk di kawasan tersebut didominasi sampah-sampah plastik. Petugas suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu telah melakukan pengecekan.
Menurut Peneliti Pencemaran Laut Pusat Riset Oseanografi BRIN sampah-sampah itu terbawa oleh aliran kali di kawasan sekitar Jakarta. Jika didiamkan, sampah akan merusak Hutan Mangrove serta ekosistem biota laut.
Kontributor: Sofyan Firdaus
Produser: Akira Aulia W
(fru)
