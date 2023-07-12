...

Viral! Turis Australia Ngaku Didenda Rp15 Juta Gegara Paspor Kotor

Indira Arri, Jurnalis · Rabu 12 Juli 2023 11:39 WIB
A A A
Seorang turis asal Australia membagikan pengalaman buruknya saat berlibur ke Bali. Pengalaman itu pun dimuat pertama kali oleh media Australia. Wanita bernama Monic Lewis mengaku dirinya didenda Rp15 juta lantaran paspor kotor. Diketahui, Monic Lewis saat itu tiba di Bali pada 5 Juni 2023. 
 
Kepala Kanwilkumham Bali, Anggiat Napitupulu membantah adanya pungutan denda tersebut. Namun ia membenarkan jika ada paspor turis yang kotor. Petugas telah menangani dan mengizinkan yang bersangkutan masuk ke Indonesia. 
 
Pihaknya juga menegaskan masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Termasuk menghubungi Monic yang saat ini sudah kembali ke negaranya untuk klarifikasi kabar tersebut.
 
Kontributor: Indirra Arri 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini