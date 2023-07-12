Seorang turis asal Australia membagikan pengalaman buruknya saat berlibur ke Bali. Pengalaman itu pun dimuat pertama kali oleh media Australia. Wanita bernama Monic Lewis mengaku dirinya didenda Rp15 juta lantaran paspor kotor. Diketahui, Monic Lewis saat itu tiba di Bali pada 5 Juni 2023.

Kepala Kanwilkumham Bali, Anggiat Napitupulu membantah adanya pungutan denda tersebut. Namun ia membenarkan jika ada paspor turis yang kotor. Petugas telah menangani dan mengizinkan yang bersangkutan masuk ke Indonesia.

Pihaknya juga menegaskan masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Termasuk menghubungi Monic yang saat ini sudah kembali ke negaranya untuk klarifikasi kabar tersebut.

Kontributor: Indirra Arri

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News