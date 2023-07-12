...

Hari Ini Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan Penuhi Panggilan KPK

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 12 Juli 2023 11:22 WIB
Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik KPK, hari ini, Rabu (12/7). Hasbi Hasan dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. 
 
Kuasa Hukum Hasbi Hasan, Maqdir Ismail menyatakan sudah mempersiapkan tim penasihat hukum untuk mendampingi pemeriksaan Hasbi Hasan.
 
Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA pada Rabu (12/7). 
 
KPK mengimbau kepada Hasbi untuk kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan.
 
Reporter: Arie Dwi Satrio 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

