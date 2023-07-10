...

Menhan Prabowo Subianto Sambangi Istana Kepresidenan Siang Ini, Mau Bahas Apa?

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 10 Juli 2023 15:35 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7) siang. Berdasarkan pantauan, Prabowo tiba sekitar pukul 13.52 WIB. 
 
Tampak Prabowo terlihat mengenakan pakaian kemeja putih dengan celana hitam. Terlihat Prabowo juga mengenakan kacamata hitam.
 
Diketahui kedatangan Prabowo mengenai beberapa hal salah satunya mengenai pertahanan. Dua minggu sebelumnya, Prabowo juga menghadap Jokowi di Istana, Senin (26/6). 
 
Saat itu Prabowo mengaku membahas mengenai politik dalam negeri. Prabowo juga ditanyai Jokowi terkait rencana-rencana masa depannya.
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

