Menteri Pertahanan Prabowo menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7) siang. Berdasarkan pantauan, Prabowo tiba sekitar pukul 13.52 WIB.

Tampak Prabowo terlihat mengenakan pakaian kemeja putih dengan celana hitam. Terlihat Prabowo juga mengenakan kacamata hitam.

Diketahui kedatangan Prabowo mengenai beberapa hal salah satunya mengenai pertahanan. Dua minggu sebelumnya, Prabowo juga menghadap Jokowi di Istana, Senin (26/6).

Saat itu Prabowo mengaku membahas mengenai politik dalam negeri. Prabowo juga ditanyai Jokowi terkait rencana-rencana masa depannya.

Reporter: Dwi Novianto

Produser: Akira Aulia W

(fru)

