Harga bawang putih dan bawang merah di Pasar Tradisional Kota Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, membingungkan pedagang eceran dan pembeli. Naik turunnya harga bawang terjadi hanya dalam hitungan minggu

Sebagian pedagang eceran terpaksa menjual dengan harga lama dan menelan rugi. Harga bawang putih saat ini dijual Rp45 ribu sampai Rp48 ribu dari sebelumnya Rp35 ribu per Kg

Bawang merah super bertahan di harga Rp40 ribu per Kg dan bawang merah kecil Rp35 ribu per kg. Selain bawang merah dan bawang putih, harga cabai merah kering juga masih relatif mahal. Cabai merah kering saat ini dijual Rp150 ribu per Kg dari sebelumnya Rp75 ribu per Kg

(fru)

