...

Harga Bawang Tak Stabil, Pedagang Eceran Bingung

Zulkifli Yunus, Jurnalis · Minggu 09 Juli 2023 21:18 WIB
A A A
Harga bawang putih dan bawang merah di Pasar Tradisional Kota Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, membingungkan pedagang eceran dan pembeli. Naik turunnya harga bawang terjadi hanya dalam hitungan minggu
 
Sebagian pedagang eceran terpaksa menjual dengan harga lama dan menelan rugi. Harga bawang putih saat ini dijual Rp45 ribu sampai Rp48 ribu dari sebelumnya Rp35 ribu per Kg
 
Bawang merah super bertahan di harga Rp40 ribu per Kg dan bawang merah kecil Rp35 ribu per kg. Selain bawang merah dan bawang putih, harga cabai merah kering juga masih relatif mahal. Cabai merah kering saat ini dijual Rp150 ribu per Kg dari sebelumnya Rp75 ribu per Kg

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini