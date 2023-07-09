...

Seorang Pria Tewas di Perlintasan Pasar Senen, Sengaja Tiduran di Rel saat Kereta akan Melintas

Riana Rizkia, Jurnalis · Minggu 09 Juli 2023 21:12 WIB
Pria usia 50 tahun tewas setelah dengan sengaja merebahkan diri di rel kereta. TKP di perlintasan Stasiun Pasar Senen, Jakpus, Sabtu (8/7). Awalnya sejumlah remaja tengah memvideokan kereta yang melintas
 
Pria berbaju serba hitam dan tas oranye langsung berbaring di rel. Padahal kereta sudah sangat dekat dan pria itu tergilas. Kejadian itu dibenarkan Kanit Polsek Senen, Iptu Asep Dadang

