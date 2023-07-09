Pria usia 50 tahun tewas setelah dengan sengaja merebahkan diri di rel kereta. TKP di perlintasan Stasiun Pasar Senen, Jakpus, Sabtu (8/7). Awalnya sejumlah remaja tengah memvideokan kereta yang melintas

Pria berbaju serba hitam dan tas oranye langsung berbaring di rel. Padahal kereta sudah sangat dekat dan pria itu tergilas. Kejadian itu dibenarkan Kanit Polsek Senen, Iptu Asep Dadang

(fru)

