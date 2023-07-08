...

Didampingi Asmirandah, Jonas Rivanno Antarkan Ibunda ke Tempat Peristirahatan Terakhir

Selvianus Kopong Basar, Jurnalis · Sabtu 08 Juli 2023 18:20 WIB
Kabar duka kembali menyelimuti keluarga Jonas Rivanno dan Asmirandah. Pada Jumat (7/7), Ibunda Jonas Rivanno, Leony Pattipeilohy meninggal dunia. Jenazah Leony Pattipeilohy dikebumikan di TPU Pondok Ranggon pada Sabtu (8/7) 
 
Jonas mengatakan, kepergian sang ibunda disebabkan oleh penyakit kanker yang diderita sejak 2008 lalu. Penyakit kanker tersebut diketahui telah menyebar ke lambung, ginjal hingga paru-paru
 
Proses pemakaman Leony dilangsungkan pukul 13.00 dan dipimpin oleh seorang pendeta. Keluarga besar serta kerabat Jonas dan Asmirandah terlihat hadir pada prosesi pemakaman tersebut 

