Kabar duka kembali menyelimuti keluarga Jonas Rivanno dan Asmirandah. Pada Jumat (7/7), Ibunda Jonas Rivanno, Leony Pattipeilohy meninggal dunia. Jenazah Leony Pattipeilohy dikebumikan di TPU Pondok Ranggon pada Sabtu (8/7)

Jonas mengatakan, kepergian sang ibunda disebabkan oleh penyakit kanker yang diderita sejak 2008 lalu. Penyakit kanker tersebut diketahui telah menyebar ke lambung, ginjal hingga paru-paru

Proses pemakaman Leony dilangsungkan pukul 13.00 dan dipimpin oleh seorang pendeta. Keluarga besar serta kerabat Jonas dan Asmirandah terlihat hadir pada prosesi pemakaman tersebut

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News