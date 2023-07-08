Asri Welas turut memperkenalkan koleksinya di pagelaran Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF), di hari kedua, Jumat (7/7), di Merumatta Senggigi Hotel, Lombok, NTB
Asri Welas berpartisipasi dengan memperkenalkan kain batik Nusa Tenggara Barat (NTB). Menggandeng 15 UMKM di NTB, Asri menampilkan busana batik dengan beberapa
motif, yang menggambarkan tradisi dan budaya NTB, seperti kisah Putri Mandalika
Total ada delapan busana yang diperkenalkan dengan dominasi warna terang, seperti kuning dan merah
