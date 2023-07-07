Cuaca buruk dan gelombang tinggi landa Pantai Selatan Jawa Timur, kondisi peningkatan gelombang laut terpantau di kawasan Teluk Prigi, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur.

Tingginya gelombang laut membuat warung-warung yang ada di pinggir pantai mengalami kerusakan. Gelombang laut diperkirakan mencapai 5 meter, nelayan di pesisir selatan Trenggalek dan Tulungagung terpaksa berhenti melaut.

Selain gelombang tinggi, intensitas curah hujan di daratan dan perairan Selatan Trenggalek juga cukup tinggi.

Kontributor: Anang Agus Faisal

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News