Cuaca buruk dan gelombang tinggi landa Pantai Selatan Jawa Timur, kondisi peningkatan gelombang laut terpantau di kawasan Teluk Prigi, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur.
Tingginya gelombang laut membuat warung-warung yang ada di pinggir pantai mengalami kerusakan. Gelombang laut diperkirakan mencapai 5 meter, nelayan di pesisir selatan Trenggalek dan Tulungagung terpaksa berhenti melaut.
Selain gelombang tinggi, intensitas curah hujan di daratan dan perairan Selatan Trenggalek juga cukup tinggi.
