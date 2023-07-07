Cuaca buruk dan ancaman longsoran susulan membuat Tim SAR menghentikan sementara pencarian korban di Desa Tribuana, Karangase, Bali.

Sebelumnya, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Karangasem sejak Kamis(6/7) sore, membuat 2 rumah di Desa Tribuana tertimbun longsor akibatnya seorang kakek Ketut Tunas 75 tahun dan cucunya Komang Aditya 14 tahun tertimbun longsor.

Kontributor: Yunda Ariesta

