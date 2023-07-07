Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan kasus Pondok Pesantren Al-Zaytun sudah naik ke tingkat penyidikan. Mahfud juga menyebut kemungkinan penetapan tersangka dalam beberapa hari ke depan juga terbuka.

Berdasarkan hal tersebut, ia meminta masyarakat agar bersabar dan tidak main hakim sendiri. Masyarakat diminta untuk menyerahkan permasalahan ini kepada aparat dan institusi hukum negara.

Kontributor: Taufik Syahrawi

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News