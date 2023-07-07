Wapres Ma’ruf Amin menanggapi terkait wabah antraks yang membuat puluhan orang yang terpapar hingga membuat 3 orang meninggal di Gunungkidul, Yogyakarta.

Wapres pun meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan pencegahan agar wabah antraks ini tidak menyebar ke daerah lainnya. Sementara untuk Kementerian Kesehatan, Wapres meminta agar terus dilakukan upaya penyembuhan di daerah-daerah yang sudah terkena wabah.

Reporter: Binti Mufarida

