Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi mengungkap topik pembahasan dalam pertemuan petinggi partai politik pendukung Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Namun, Arwani tak bisa mengungkap lebih jauh secara rinci apa yang menjadi Grand strategi tersebut.

Arwani memastikan jika partai-partai politik pendukung Ganjar saat ini dalam posisi sudah memanaskan mesin parpolnya untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang.

Reporter: Felldy Utama

(fru)

