Sejumlah orang tua mulai mendatangi posko pengaduan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Senin (3/7/2023) yang dibuka Sudin Pendidikan di wilayah Jakarta Pusat II, tepatnya di SMK Negeri 14 Johar Baru.

Kedatangan para orang tua guna mengadukan kendala saat mendaftarkan anak mereka secara online. Salah satu orang tua mengaku kesulitan menginput setelah terjadi kesalahan data di awal pendaftaran.

Saat ini posko pengaduan telah menerima sejumlah aduan dengan berbagai kendala saat melakukan pendaftaran.

(fru)

