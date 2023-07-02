...

Melihat Tradisi Ziarah Kute Seribu di Mentok, Menghormati Ulama dan Pemimpin Terdahulu

Rizki Ramadhani, Jurnalis · Minggu 02 Juli 2023 18:45 WIB
Ribuan umat muslim di Mentok, Bangka Barat meramaikan tradisi ziarah kute seribu. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat untuk mengenang dan mendoakan ulama serta para pemimpin terdahulu di Mentok
 
Rangkaian tradisi  ini dimulai dengan pembacaan burdah dan qasidah. Kemudian diadakan arak-arakan dari surau tanjung ke tempat pemakaman keramat. Tradisi ini juga dimaknai sebagai momen memperkuat tali silaturahmi antar masyarakat Mentok.

