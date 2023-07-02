Ribuan umat muslim di Mentok, Bangka Barat meramaikan tradisi ziarah kute seribu. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat untuk mengenang dan mendoakan ulama serta para pemimpin terdahulu di Mentok

Rangkaian tradisi ini dimulai dengan pembacaan burdah dan qasidah. Kemudian diadakan arak-arakan dari surau tanjung ke tempat pemakaman keramat. Tradisi ini juga dimaknai sebagai momen memperkuat tali silaturahmi antar masyarakat Mentok.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News