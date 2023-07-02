...

Unik! Mie Ayam Jamur Bertabur Keju di Bantul yang Bikin Ketagihan

Trisna Purwoko, Jurnalis · Minggu 02 Juli 2023 12:12 WIB
Mie ayam jamur bertabur keju sajian unik ini bisa ditemui di Bantul. Lokasi tepatnya di Simpang Empat Ringroad Manding, Bantul, Yogyakarta.
 
Selain unik, mie ayam banyak diminati karena rasanya yang enak. Perpaduan rasa keju, ayam dan jamur membuat mie ayam laris manis.
 
Dalam sehari lebih dari seratus mangkuk mie ayam terjual. Untuk harga berkisar dari Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per mangkuk.
 
Kontributor: Trisna Purwoko
Produser: B.Lilia Nova

