Beginilah suasana di sepanjang pantai Seminyak Kabupaten Badung Bali Sabtu (01/07) Pagi. Walaupun sempat diguyur hujan, sejumlah pemuda di Banjar Adat Seminyak Bali tetap bersemangat, untuk menerbangkan layang-layang super jumbo.

Layangan ini diterbangkan dalam rangka meramaikan Bhinneka Seminyak Beach Culture Festival 2023. 200 layang layang diterbangkan serempak di Pantai Seminyak untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Digelarnya Festival ini menjadi tanda bangkitnya wisata di Bali.

Kontributor : Fery Fadly

Produser: Dinda Elita

(fru)

