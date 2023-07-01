...

Lewat Bhinneka Seminyak Beach Culture Festival 2023, Wisata Bali Bangkit

Fery Fadly, Jurnalis · Sabtu 01 Juli 2023 19:45 WIB
Beginilah suasana di sepanjang pantai Seminyak Kabupaten Badung Bali Sabtu (01/07) Pagi. Walaupun sempat diguyur hujan, sejumlah pemuda di Banjar Adat Seminyak Bali tetap bersemangat, untuk menerbangkan layang-layang super jumbo.
 
Layangan ini diterbangkan dalam rangka meramaikan Bhinneka Seminyak Beach Culture Festival 2023. 200 layang layang diterbangkan serempak di Pantai Seminyak untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.
 
Digelarnya Festival ini menjadi tanda bangkitnya wisata di Bali. 
 
Kontributor : Fery Fadly
Produser: Dinda Elita

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

