Arus Balik Tol Cipularang Padat, Warga Mulai Kembali ke Jakarta

Irwan, Jurnalis · Sabtu 01 Juli 2023 22:15 WIB
Tol Cipularang Km 79 Maracang Kec. Babakancikao, Purwakarta, dipadati kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta. Antrean kendaraan di Tol Cipularang didominasi mobil pribadi bernomor polisi B.
 
Kepadatan arus lalu lintas ini terjadi jelang berakhirnya masa libur panjang Hari Raya Idul Adha. Warga yang mudik ke kampung halaman dan berlibur ke sejumlah tempat wisata di Jawa Barat mulai kembali ke Jakarta.
 
Mereka kembali lebih awal untuk menghindari kemacetan. Diperkirkan kepadatan arus balik kendaraan di Tol Cipularang dari Bandung menuju Jakarta akan terjadi hingga Minggu (2/7).
 
Kontributor: Irwan
Produser: Dinda Elita

(fru)

