Inilah unggahan video di media sosial yang memperlihatkan kemarahan penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Kemarahan diluapkan setelah bagasi tertinggal di Bandung karena keputusan maskapai yang mengurangi beban pesawat karena kondisi cuaca dan demi faktor keselamatan.

Alhasil, staf salah satu maskapai penerbangan yang bertugas menjadi sasaran kemarahan penumpang. Hingga kini pihak maskapai belum dapat dikonfirmasi.

Reporter: Bagus Alit

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

