Inilah patung robot unik berbahan baku knalpot brong kendaraan motor di Tana Toraja. Yang unik knalpot brong didapatkan dari hasil razia Satlantas Polres Tana Toraja. Pembuatan patung robot ini menghabiskan waktu 1 bulan lamanya.

Patung robot setinggi kurang lebih 3 meter ini dipajang di samping Gedung Presisi Pos Lantas Polres Tana Toraja dan kini jadi tempat swafoto masyarakat yang melintas.

Kontributor: Jufri Tonapa

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News