Presiden Joko Widodo (Jokowi) menikmati momen libur Iduladha dengan berkunjung ke salah satu tempat wisata di Yogyakarta yakni Jalan Malioboro pada Kamis (29/6/2023).

Masyarakat di sepanjang Jalan Malioboro pun tampak meriah menyambut Jokowi. Beberapa dari mereka pun bersalaman hingga berswafoto bersama Kepala Negara.

Bahkan salah satu warga sampai menangis histeris setelah bersalaman dengan Jokowi.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

