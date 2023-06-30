Beginilah video amatir yang viral di medos saat sepasang remaja kepergok di dalam kamar. Mereka berduaan di dalam kamar dan berpakaian tidak lengkap. Menurut warga, keduanya merupakan WW (17) dan AD (16) yang masih bersekolah.

Mereka berdua digerebek, karena sebelumnya warga curiga gerak-gerik keduanya. Keduanya melakukan tindak asusila itu di sebuah rumah yang ditinggal penghuninya.

Warga kemudian membawanya ke Balai Padukuhan setempat untuk dilakukan mediasi.

Kontributor: Kismaya Wibowo

Produser: Akira Aulia W

(fru)

