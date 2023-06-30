...

Viral Video Sepasang Remaja Terciduk Berduaan dalam Kamar Tanpa Busana

Kismaya Wibowo, Jurnalis · Jum'at 30 Juni 2023 09:32 WIB

Beginilah video amatir yang viral di medos saat sepasang remaja kepergok di dalam kamar. Mereka berduaan di dalam kamar dan berpakaian tidak lengkap. Menurut warga, keduanya merupakan WW (17) dan AD (16) yang masih bersekolah. 
 
Mereka berdua digerebek, karena sebelumnya warga curiga gerak-gerik keduanya. Keduanya melakukan tindak asusila itu di sebuah rumah yang ditinggal penghuninya. 
 
Warga kemudian membawanya ke Balai Padukuhan setempat untuk dilakukan mediasi.
 
Kontributor: Kismaya Wibowo
Produser: Akira Aulia W 

(fru)

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

