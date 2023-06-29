Seekor sapi yang akan dibawa ke masjid untuk kurban tercebur kali. Peristiwa di Kali Semongol, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (28/6/2023). Sapi berbobot setengah ton tercebur kali dan menjadi tontonan warga

Sejumlah petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi sapi itu. Sapi awalnya kaget karena mendengar suara klakson dan lari. Saat ini, Kamis (29/6/2023) sapi sudah diserahkan ke masjid untuk kurban

(fru)

