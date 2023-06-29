...

Haru! Perpisahan Mbah Citro Sapi Presiden Jokowi dengan Pemiliknya di Mamasa

Huzair Zainal, Jurnalis · Kamis 29 Juni 2023 10:30 WIB
A A A
Proses evakuasi sapi jumbo milik Presiden Joko Widodo berlangsung haru. Sapi bernama Mbah Citro itu seakan enggan berpisah dengan pemiliknya. Sang pemilik, terpaksa memeluk sapi itu untuk menenangkan sapi jumbo itu.
 
Mbah Citro milik peternak di Desa Sugiwaras, Wonomulyo, Polewali Mandar. Sapi berbobot 1,25 ton itu berontak saat akan dibawa petugas. Butuh waktu lama untuk menaikkan Mbah Citro ke atas truk. Mbah Citro dibeli Jokowi Rp107 juta untuk dikurbankan di Mamasa.
 
Kontributor: Huzair Zainal
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

