Proses evakuasi sapi jumbo milik Presiden Joko Widodo berlangsung haru. Sapi bernama Mbah Citro itu seakan enggan berpisah dengan pemiliknya. Sang pemilik, terpaksa memeluk sapi itu untuk menenangkan sapi jumbo itu.

Mbah Citro milik peternak di Desa Sugiwaras, Wonomulyo, Polewali Mandar. Sapi berbobot 1,25 ton itu berontak saat akan dibawa petugas. Butuh waktu lama untuk menaikkan Mbah Citro ke atas truk. Mbah Citro dibeli Jokowi Rp107 juta untuk dikurbankan di Mamasa.

