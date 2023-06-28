...

Iduladha 1444 H, Ratusan Jemaah Muhammadiyah Gelar Salat Id di Halaman Bekasi Cyber Park

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 11:33 WIB
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bekasi menggelar salat Idul Adha 1444 Hijriyah, Rabu (28/6). Ratusan jemaah Muhammadiyah turut mengikuti salat di Halaman Bekasi Cyber Park, Bekasi. Berdasarkan pantauan, ratusan masyarakat tampak memenuhi area halaman sejak pukul 06.00 WIB. 
 
Mereka berdatangan membawa sajadahnya masing-masing dan langsung memenuhi saf yang tersedia. Gema takbir dari para jemaah terdengar saling mengiringi jemaah selama mengisi saf kosong. Mayoritasnya jemaah yang datang terlihat bersama keluarganya masing-masing.
 
Suasana khusyuk terasa selama salat Idul Adha berlangsung. Selama pelaksanaan salat Idul Adha, petugas dari kepolisian dan TNI turut berjaga di sekitar lokasi. Mereka terlihat membantu mengarahkan jemaah yang datang lebih telat.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

