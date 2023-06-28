MUI kecewa dengan sikap Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang, Rabu (28/6). Pasalnya, Panji Gumilang enggan bertemu langsung untuk memberikan klarifikasi.

Pertemuan klarifikasi atau tabayyun seharusnya digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat (23/6/2023). Sikap Panji dinilai MUI bertentangan dengan perintah Tuhannya sendiri.

Reporter: Bachtiar Rojab

Produser: B.Lilia Nova

