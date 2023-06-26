...

Tak Ada Penularan Rabies di Jakarta meski Terjadi 1.527 Kasus Gigitan Hewan Sepanjang Tahun 2023

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 26 Juni 2023 17:00 WIB
Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat sepanjang tahun 2023 telah ditemukan sebanyak 1.527 kasus gigitan hewan penular rabies di Jakarta. Dari 5 wilayah kota administrasi yang ada, Jakarta Utara merupakan wilayah terbanyak ditemukan kasus gigitan hewan dengan jumlah mencapai 333 kasus.
 
Untuk mengantisipasi penyakit rabies, Pemprov telah menyediakan 2 rumah sakit rujukan yakni RSUD tarakan dan RSPI Sulianti Suroso.

