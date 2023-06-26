Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat sepanjang tahun 2023 telah ditemukan sebanyak 1.527 kasus gigitan hewan penular rabies di Jakarta. Dari 5 wilayah kota administrasi yang ada, Jakarta Utara merupakan wilayah terbanyak ditemukan kasus gigitan hewan dengan jumlah mencapai 333 kasus.

Untuk mengantisipasi penyakit rabies, Pemprov telah menyediakan 2 rumah sakit rujukan yakni RSUD tarakan dan RSPI Sulianti Suroso.

