PSSI resmi menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U-17 yang akan tampil di Piala Dunia U-17 2023. Hal ini disampaikan Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir pada Sabtu (24/6/2023).

Erick Thohir mengatakan Bima Sakti diberikan kepercayaan menukangi tim muda lantaran pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-Yong difokuskan untuk Timnas Indonesia senior. Sedangkan Indra Sjafri menangani Timnas U-19.

Indonesia ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023, menggantikan Peru yang mengundurkan diri. Piala Dunia U-17 2023 akan bergulir 10 November sampai 2 Desember.

Reporter: Andri Bagus Syaeful

Produser: Reza Ramadhan

