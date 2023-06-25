...

Hadapi Piala Dunia U-17 2023, PSSI Tunjuk Bima Sakti sebagai Pelatih

Andri Bagus Syaeful, Jurnalis · Minggu 25 Juni 2023 08:36 WIB
PSSI resmi menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U-17 yang akan tampil di Piala Dunia U-17 2023. Hal ini disampaikan Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir pada Sabtu (24/6/2023).
 
Erick Thohir mengatakan Bima Sakti diberikan kepercayaan menukangi tim muda lantaran pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-Yong difokuskan untuk Timnas Indonesia senior. Sedangkan Indra Sjafri menangani Timnas U-19.
 
Indonesia ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023, menggantikan Peru yang mengundurkan diri. Piala Dunia U-17 2023 akan bergulir 10 November sampai 2 Desember.
 
