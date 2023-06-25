Salah satu kedai susu dan roti di Jl.Godean, Gamping, Yogyakarta ini sedang ramai dibahas di media sosial. Di kedai ini pelanggan dapat menikmati berbagai kuliner unik berukuran raksasa.

Seperti susu tower yang menjulang tinggi berisi 3 liter air susu murni. Minuman ini dapat dinikmati 5-10 orang.

Terdapat pula mendoan raksasa berukuran 30 cm lebih dan sushi mendoan jumbo yang disajikan berbentuk gulungan berisi telur, sosis, dan daging ayam.

Harga menu di kedai ini mulai dari Rp10 ribu hingga Rp35 ribu saja.

Reporter: Galih Wisma

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

