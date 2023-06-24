...

Bantu Proses Evakuasi Korban Pesawat SAM Air, 2 Tim Brimob Polres Jayawijaya Diterjunkan

Fredy Nuboba, Jurnalis · Sabtu 24 Juni 2023 11:24 WIB
Polda Papua mengerahkan 2 Tim Brimob Polres Jayawijaya dan sejumlah personel Polres Yalimo dalam upaya evakuasi korban jatuhnya pesawat SAM Air pada Kamis (22/6/2023) kemarin.
 
Proses evakuasi akan dilakukan melalui jalur darat dan udara. Di mana jarak yang akan ditempuh melalui jalur darat sekitar 12 km dari Bandara Elelim Kabupaten Yalimo.
 
Rencananya Basarnas bersama TNI-Polri akan melakukan evakuasi hari ini. 
 
Reporter: Fredy Nuboba 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

