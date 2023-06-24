Polda Papua mengerahkan 2 Tim Brimob Polres Jayawijaya dan sejumlah personel Polres Yalimo dalam upaya evakuasi korban jatuhnya pesawat SAM Air pada Kamis (22/6/2023) kemarin.
Proses evakuasi akan dilakukan melalui jalur darat dan udara. Di mana jarak yang akan ditempuh melalui jalur darat sekitar 12 km dari Bandara Elelim Kabupaten Yalimo.
Rencananya Basarnas bersama TNI-Polri akan melakukan evakuasi hari ini.
Reporter: Fredy Nuboba
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
