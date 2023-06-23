...

Jelang Puncak Haji 2023, Tenda-Tenda Berjajar Rapi di Mina

Jum'at 23 Juni 2023 20:29 WIB
Jemaah haji dari berbagai negara termasuk Indonesia akan mulai berdatangan dan menempati tenda-tenda di Mina ini pada tanggal 8 julhizah atau tanggal 26 juni 2023. Tenda-tenda berjajar rapi dengan berbagai fasilitas siap menampung jamaah haji dari berbagai negara.
 
Selain tenda-tenda ini, lokasi lontar jumrah juga akan diramaikan dengan jamah haji yang menjalani puncak haji 2023. Sementara suhu udara di Mina mecapai 43 derajat celcius

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

