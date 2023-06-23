Jemaah haji dari berbagai negara termasuk Indonesia akan mulai berdatangan dan menempati tenda-tenda di Mina ini pada tanggal 8 julhizah atau tanggal 26 juni 2023. Tenda-tenda berjajar rapi dengan berbagai fasilitas siap menampung jamaah haji dari berbagai negara.

Selain tenda-tenda ini, lokasi lontar jumrah juga akan diramaikan dengan jamah haji yang menjalani puncak haji 2023. Sementara suhu udara di Mina mecapai 43 derajat celcius

(fru)

