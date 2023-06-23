...

Peras Dua Pengendara Mobil di Jonggol, Empat Pemuda Mengaku Polisi Ditangkap

Wildan Hidayat, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 17:00 WIB
Empat pemuda asal Bandung dan Cianjur berurusan dengan Kepolisian. Keempat pemuda itu melakukan pemerasan kepada dua orang. Pelaku mengaku sebagai petugas Kepolisian dan BNN yang sedang patroli
 
Peristiwa terjadi saat dua korban sedang mengendarai mobil di Jalan Raya Jonggol. Mereka dicegat empat orang yang mengaku petugas Kepolisian dan BNN
 
Korban orang tersebut diperiksa dan dimintai uang. Kedua korban pun melaporkannya ke Polsek Jonggol

