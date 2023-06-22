...

Ritual Ngalun Aik, Tradisi Unik Masyarakat Suku Sasak Memelihara Sumber Air

Ramli Nurawang, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 15:00 WIB
Ratusan ibu-ibu di Pringgasela, Lombok Timur membawa nampan berisi makanan khas Sasak. Mereka tampak mengawal para tokoh agama menuju sumber mata air. Setelah itu, para tokoh agama dan pemangku adat mengelilingi lokasi sumber mata air.
 
Ritual sakral itu pun dimulai dengan membaca doa. Selanjutnya membakar dupa dan membuka mata air dengan keris. Diketahui, Ngalun Aik dalam bahasa sasak artinya membujuk air. Tradisi ini dilakukan turun temurun saat musim kemarau untuk menjaga sumber air.
 
Kontributor: Ramli Nurawang
Produser: Akira Aulia W

